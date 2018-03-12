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Мурманская область. Арктика12.03.18 07:00

В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу

В Мурманске на пешеходной лестнице в районе дома № 20 по улице Воровского вчера состоялась торжественная церемония освящения закладного камня на месте памятника «Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец». Обряд освящения совершил Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

В мероприятии приняли участие инициатор создания памятника – путешественник, исследователь, художник Федор Конюхов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, горожане.

– Сегодня сделан первый очень значимый шаг к тому, чтобы в одном из красивейших мест нашего города появилось скульптурное изображение почитаемого святого, – обратился к присутствующим глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Николай Чудотворец является покровителем мореплавателей, поэтому установка памятника имеет особое значение для Мурманска.

В 2016 году Фёдор Конюхов совершил путешествие вокруг света на воздушном шаре. По словам путешественника, завершая круг, он попал в очень сложную ситуацию, грозившую ему погибелью.

– И я молился, молился спасителю Николаю, – рассказал Федор Конюхов. – Я пообещал Ему, что, если останусь жив, по завершении кругосветки поставлю памятник в Его честь – всем нуждающимся в Его помощи как символ бескорыстной любви и помощи всем страждущим.

Благотворительный Фонд Фёдора Конюхова «Зелёная планета» выступает координатором проекта по созданию скульптуры Святителя Николая Чудотворца. Работа над ней уже завершена. Образ создан по иконе, написанной Фёдором Конюховым.

Скульптура представляет собой шестиметровый бронзовый монумент: Николай Чудотворец стоит в лодке, о которую бьётся океанская волна, в правой руке Святого – мыс Горн, в левой – парусное судно. Для изготовления памятника в литейной мастерской Александра Рукавишникова в Солнечногорске потребовался год кропотливой работы и почти шесть тонн бронзы. Всего по задумке Федора Конюхова в России будет установлено четыре таких памятника: в Мурманске, Москве, Находке и Севастополе.

– Я благодарен, что мне довелось поучаствовать в проекте по возведению в столице Заполярья столь значимого памятника, – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Важно, что ни один рубль из бюджета не будет потрачен на эти цели. Реализация идеи Федора Конюхова в Мурманске стала возможной во многом благодаря поддержке городских властей, рыбопромысловых компаний и неравнодушных мурманчан.

Открытие памятника запланировано уже летом этого года.

Глава региона Марина Ковтун отметила, что сегодняшний день войдёт в историю Мурманска и всего края как день восстановления исторической и духовной справедливости и преемственности. Ведь более века назад на том месте, где сейчас расположен Дворец культуры имени Кирова, состоялась торжественная закладка храма, посвящённого Николаю Мирликийскому. Этот день – 4 октября 1916 года – считается датой основания Мурманска.

«Наш морской город должен был начаться с храма, посвящённого небесному покровителю мореплавателей. Храм должен был стать его сердцем. Но история распорядилась иначе. Однако под незримым покровительством святого были и остаются наши моряки, рыбаки, воины-североморцы, все мы – жители Кольского края. Возведение здесь, в центре Мурманска, памятника святому Николаю – это подлинный акт освящения города-порта, приобретения им духовного измерения», – отметила Марина Ковтун и сердечно поблагодарила Фёдора Филипповича Конюхова, фонд «Зелёная планета», фонд «Мурманску-100» и всех, кто участвовал и участвует в этом проекте.

 

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