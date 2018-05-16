В Мурманске на улице Сафонова будет ограничено движение транспорта в связи с капремонтом теплосети

В связи с производством работ по капитальному ремонту теплосети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 6 метров по ширине проезжей части улицы Сафонова в восточном направлении с 8 часов 21 мая до 20 часов 27 мая;



– на 7 метров по ширине проезжей части улицы Сафонова в западном направлении с 8 часов 28 мая до 20 часов 3 июня.