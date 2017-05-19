В Мурманске на улице Зои Космодемьянской будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по ремонту тепловой сети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 6 метров по ширине проезжей части улицы Зои Космодемьянской в районе домов № 1 – 9 в северном направлении с 8 часов 22 мая до 20 часов 1 августа.