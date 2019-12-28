В Мурманске на улице Зои Космодемьянской будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе дома № 15) в южном направлении - с 8 часов 13 января до 20 часов 16 февраля;

– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе дома № 15) в северном направлении - с 8 часов 17 февраля до 20 часов 16 марта.