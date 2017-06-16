В Мурманске на ул.Папанина будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Папанина в южном направлении с 8 часов 19 июня до 20 часов 25 июня;

– по ½ проезжей части улицы Папанина в северном направлении с 8 часов 26 июня до 20 часов 2 июля;