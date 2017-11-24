В Мурманске на Зелёной улице произошёл взрыв бытового газа

Как стало известно нашей редакции, из-за хлопка произошло возгорание пятиэтажного дома. Экстренные службы подтягиваются к месту ЧП.

Очевидцы говорят, что хлопок был сильный, видны внешние разрушения дома по адресу ул. Зелёная, 78. В пятиэтажном здании видны обрушения стены в угловой квартире на верхнем этаже, из окон вырываются языки пламени...

Сотрудники МЧС России по Мурманской области сообщили, что они зафиксировали только возгорание, с пожаром борются огнеборцы, прибывшие на место ЧП. По предварительной информации, есть пострадавшие, на скорой помощи увезли одного человека.