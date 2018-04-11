В Мурманске начала работу международная конференция «Логистика в Арктике»

В Мурманске открылась 8-я международная конференция «Логистика в Арктике». Организатором конференции является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств.

Открывая конференцию, заместитель губернатора Григорий Стратий отметил важность таких мероприятий, ведь именно на этих площадках потенциальные партнёры могут познакомиться, заявить о себе и даже заключить союзы для совместного участия в проектах.

«Особенными точками притяжения для представителей бизнеса являются крупные проекты, которые уже реализуются в Мурманской области – такие как проект «НОВАТЭКа» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка и проект Роснефти по созданию береговой базы обеспечения шельфовой добычи углеводородов в Росляково. А правительство Мурманской области последовательно работает над созданием благоприятных условий для всех инвесторов» – подчеркнул Григорий Стратий.

В центре внимания конференции – основные направления развития Северного морского пути, вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики, инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Арктики.