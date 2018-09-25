В Мурманске начала работу международная ветеринарная конференция «Баренцвет-2018»

Сегодня в Мурманске открылась международная ветеринарная конференция «Баренцвет-2018». С приветственным словом от имени губернатора Марины Ковтун к участникам мероприятия обратилась заместитель главы региона Ольга Кузнецова.

Проведение такой конференции в Мурманске в 2018 году особенно актуально в связи с развитием аквакультуры на Кольском полуострове, с появлением новых хозяйств и расширением уже действующих, отметила заместитель губернатора.

«Практика показывает, что строгий контроль со стороны ветеринарной службы региона за перевозками объектов аквакультуры жизненно необходим не только с целью поддержания здоровья рыб в хозяйствах аквакультуры, но и для сохранения водных биоресурсов диких популяций особо ценных промысловых видов рыб, в том числе атлантического лосося. Актуальным также остается поддержание благополучия приграничных регионов по бешенству плотоядных и болезням оленей», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

В предстоящие три дня участники конференции планируют обсудить вопросы профилактики распространения бешенства плотоядных и болезней северных оленей. Один день конференции будет полностью посвящён проблемам болезней рыб в аквакультуре. Также намечено затронуть вопросы заболеваний диких промысловых рыб Баренцева моря.

В конференции участвуют более 50 делегатов – как ветеринарных специалистов, так и представителей научно-исследовательских отраслевых организаций, промышленности, представителей исполнительной власти из России, Норвегии, Финляндии, Швеции. В ходе конференции предстоит заслушать и обсудить более 25 докладов, проработать совместные действия.