В Мурманске начала работу первая Арктическая молодёжная медиашкола

Сегодня в Мурманске на атомном ледоколе «Ленин» начала работу первая Арктическая молодёжная медиашкола. Это проект фонда Горчакова и партнёров, объединяющий журналистов из разных стран. Участниками стали студенты профильных факультетов, молодые журналисты, блогеры из России, Белоруссии, Эстонии, Германии, Финляндии и Норвегии, которым интересно всё, что связано с Арктическим регионом.

Гостей медиашколы приветствовала врио заместителя губернатора Мурманской области Мария Дерунова. Вице-губернатор познакомила журналистов с проектами, над которыми сейчас ведётся работа в Кольском Заполярье, сделав в выступлении акцент на привлечении кадров для создания Арктического научно-образовательного центра.

«Важная задача – это информирование и совершенно очевидно, что любые инновации и большие проекты, особенно связанные с Арктикой, нуждаются в огромном количестве специалистов и экспертов. Для того чтобы к проектам подключались самые талантливые люди, которые обладают знаниями, навыками и, самое главное, интересом к таким проектам, о них должны просто знать. Приглашаю вас поближе познакомиться с Мурманской областью и глобальными планами нашего гостеприимного Арктического региона», – сказала Мария Дерунова.

Арктическая молодёжная медиашкола будет работать в Мурманске до 18 октября. За это время медиаспециалистов ждёт знакомство с российской и иностранной стратегиями развития Арктики, лекции от экспертов в области международных отношений, международного права, энергетической и транспортной безопасности из арктических стран; а также практические занятия и дискуссии о специфике современной медиасреды. В качестве лекторов выступят главные редакторы информационных изданий России, общественные и государственные деятели, SMM-специалисты.

Отдельным заданием для арктических журналистов станет работа над проектом стратегии информационного освещения спектра проблем, присущих Арктическому региону.