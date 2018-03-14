В Мурманске начала работу V Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы»

Пленарное заседание форума открыла губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Приветствуя участников, глава региона отметила, что рыбная отрасль по-прежнему играет одну из ведущих ролей в экономике Мурманской области.

«Сегодня вклад рыбного Мурмана в общероссийский улов составляет существенные 16%, поэтому способность рыбохозяйственного комплекса реагировать на современные вызовы, применять наилучшие международные практики и чётко видеть перспективы – стратегическое условие развития региона», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор напомнила, что сегодня общий промысловый флот предприятий Мурманской области насчитывает около 200 судов. В 140 организациях отрасли трудятся свыше 7,5 тысячи человек. Рыбаки Мурмана ежегодно добывают 600-700 тысяч тонн водных биоресурсов. Годовой объём выпуска рыбной продукции в регионе колеблется в пределах 510-600 тысяч тонн. Около половины поставляется на внутренний рынок России. Область оказывает государственную поддержку предприятиям береговой рыбопереработки и аквакультуры.

Глава региона также акцентировала внимание аудитории на ряде проблем, в частности, на отсутствии у приморских регионов полномочий по регулированию рыболовства. Сдерживающим развитие рыбной отрасли Мурманской области, как и всей России, фактором остаётся устаревший средне- и малотоннажный флот. Этот вопрос не раз поднимался на площадке конференции «Рыболовство в Арктике». В 2018 году российским предприятиям рыбохозяйственного комплекса будут выделены инвестиционные квоты для стимулирования строительства промыслового флота на российских верфях и развития береговой переработки. Кроме того, губернатор призвала представителей рыбного бизнеса, особенно тех, кто рассчитывает на долгосрочную перспективу, внимательно присмотреться к ещё свободным местам на западном берегу Кольского залива. Скоро эти площади будут вовлечены в инфраструктурное развитие.

«Работа конференции «Рыболовство в Арктике» приносит существенную практическую пользу всем без исключения её участникам. Обсуждаемые здесь вопросы выходят за рамки проблем Мурманской области и Баренц-региона – они актуальны для всей рыбной отрасли России, более того, имеют международное измерение», – подчеркнула Марина Ковтун.

С призывом осваивать акватории Карского моря к рыбопромышленникам обратился начальник управления науки и образования Федерального агентства по рыболовству Сергей Голованов. Приветствие губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко участникам конференции огласил вице-губернатор северной столицы Михаил Кучерявый. О необходимости развивать международное сотрудничество в области судостроения, ответственного и устойчивого управления рыбными ресурсами, сохранения хрупкой арктической природы говорили секретарь министерства торговли, промышленности и рыболовства Королевства Норвегия Рой Ангельвик, заведующая Мурманским отделением Генерального Консульства Республики Финляндия в Санкт-Петербурге Сари Кантола, заместитель руководителя дипломатической миссии Исландии в Москве Аугуст Флюгенринг.

Всего в этом году в конференции участвуют более 200 представителей из семи регионов Российской Федерации и восьми иностранных государств. Мероприятие проходит при официальной поддержке Федерального агентства по рыболовству.