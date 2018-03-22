В Мурманске начала работу выставка графики Василия Дьякова «Камень у воды»

В экспозиции Культурно-выставочного центра Русского музея гости увидели более 30 графических листов, выполненных Василием Николаевичем в технике «масляная живопись».

С приветственным словом на открытии выставки работ Василия Дьякова выступили член Союза художников России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Анна Кирилловна Векслер и директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

Василий Николаевич Дьяков относится к поколению художников-шестидесятников, перед которыми всегда остро стоял вопрос пластической выразительности. Природное чувство монументальности проявилось в ранних работах Дьякова. С годами творчество Василия Николаевича Дьякова приобрело возвышенные интонации. В 70–80-е гг. художник много работал в технике акварели. Большое место в творчестве художника занимает рисунок. В.Н. Дьяков работает и с традиционными материалами (уголь, карандаш, тушь, сангина, пастель), и с современными (фломастер, маркер, жировой карандаш), соединяя их во всевозможных вариациях.

Василий Николаевич Дьяков - скульптор, живописец, график. Член Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств, Лауреат Международной премии «Филантроп». Работы Василия Николаевича хранятся в музеях и картинных галереях России.

Выставка будет работать до 29 апреля.