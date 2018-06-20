В Мурманске началась подготовка к новому отопительному сезону

В заполярной столице прошло первое заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. В нём приняли участие представители администрации города Мурманска, прокуратуры, управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий.

– Позднее завершение отопительного сезона никак не скажется на готовности коммунальных служб к следующему зимнему сезону, – рассказал заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска Максим Чударов. – Социально значимые объекты: школы, детские сады и учреждения дополнительного образования с 1 сентября будут полностью подключены к системе отопления. Жилой фонд – зона ответственности управляющих организаций, которые по окончании ремонтных работ должны будут получить паспорта готовности. Срок – до 15 сентября.

В настоящее время в Мурманске полным ходом идут гидравлические испытания, опрессовки и ремонтные работы на основном оборудовании. Они позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей в целях поддержания надежности теплоснабжения.

В свою очередь городские власти совместно с государственными и надзорными органами ведут постоянный контроль за работой управляющих организаций. Специалисты регулярно проводят выездные проверки, чтобы оценить готовность объектов городской инфраструктуры к отопительному сезону.