В Мурманске началась подготовка парков и скверов к летнему сезону

Несмотря на затянувшуюся весну, работы необходимо выполнить в срок, чтобы с наступлением тепла городские зоны отдыха были готовы для посещения гостей.

Сегодня работы идут в сквере у памятного знака городам-побратимам – на проспекте Ленина, 77. Не так давно зона отдыха полностью преобразилась. Дорожки выложили гранитной брусчаткой, установили новые ограждения и необычные кованые опоры освещения. После ремонта памятный знак изменил свой облик, на новых гранитных панелях появились имена всех побратимов Мурманска. В сквере установили новую архитектурную форму – Карту городов-побратимов для того чтобы посетители могли наглядно увидеть их расположение на карте мира.

Сейчас рабочие приводят в порядок зелёные насаждения, чистят и красят памятник городам-побратимам, моют малые архитектурные формы, проверяют систему освещения.

– Такие работы ведутся во всех парках и скверах города, – рассказала заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Как только в Мурманске установится стабильно теплая погода, мы начнём озеленение зон отдыха и высадку цветов.