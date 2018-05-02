В Мурманске начались белые ночи

Сегодня, 2 мая, на широте Мурманска начинается период белых ночей, сообщает сайт Погода в Мурманске. Солнце не опустится под горизонт ниже, чем на 6 градусов, и продолжительность светлого времени суток будет равна 24 часам.



На широте Мурманска они продлятся со 2 по 21 мая. 22 мая в Мурманске наступит полярный день, который продлится 2 месяца. Солнце не будет заходить за горизонт до 22 июля.



Затем наступит вторая серия белых ночей. Она продлится с 23 июля по 12 августа. 13 августа солнце вновь опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, и начнётся обычная смена дня и ночи.