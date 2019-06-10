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Мурманская область. Арктика10.06.19 15:56

В Мурманске начались дорожные ремонты

Этим летом обновление объектов улично-дорожной сети охватит все округа заполярной столицы. Часть объектов будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», к которому Мурманск присоединился в этом году.

— В этом сезоне благодаря участию в программе дополнительно будет отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети. Работы уже начались на улицах Карла Либкнехта, Комсомольской и Крупской, — рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

На одном из объектов — улице Карла Либкнехта уже снято асфальтобетонное покрытие проезжей части. На данном участке будут заменены люки и дождеприемники, устроено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановлены газоны и разметка. Общая площадь работ (проезжая часть и тротуары) — более 6,6 тысяч и квадратных метров.

— В Мурманске общественный контроль всегда играет важную роль, тем более в таких масштабных проектах, как «Безопасные и качественные дороги», — отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин.  — Депутаты Совета депутатов намерены контролировать ход и качество работ на всех этапах.

Только за прошлый год в Мурманске было отремонтировано более 230 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети и проездов к учреждениям социальной направленности.

— Дорожным ремонтам уделяется особое внимание. Столица Заполярья занимает 15 место в России по качеству городских дорог. Карта объектов ежегодно формируется с учетом пожелания мурманчан, — рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк.

 

 

 

 

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