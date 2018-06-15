В Мурманске началось создание нового сквера

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили площадку в районе дома № 31 по улице Шабалина. Здесь стартовало строительство зоны отдыха, которая стала одним из лидеров рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За дизайн-проект проголосовало более 50 тысяч мурманчан.

— Особенность этого сквера в том, что он посвящен памяти дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина, это мемориальный сквер, спокойное уютное место, которое отлично подойдёт для проведения мероприятий в честь памятных дат, патриотических уроков для школьников и других, — отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Дизайн-проектом благоустройства общественного пространства предусмотрено расположение мемориальной зоны, зоны отдыха, парковки. В сквере будет установлен бюст Шабалина на пьедестале.

— Мы учли предложения жителей города — сохранили березовую рощу и другие деревья, дополнительно будет высажена рябина, — рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. Также предусмотрено устройство газонов и клумб, установка скамеек и урн.

Мощение территории сквера будет выполнено бетонной брусчаткой светло-серого и красного цветов.