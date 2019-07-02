В Мурманске начинает работу I тематическая энергоэффективная смена для школьников #ВместеЯрче

Главная цель – популяризация энергосберегающего образа жизни, формирование бережного отношения к окружающей среде, повышение уровня экологического воспитания. В торжественном открытии смены принял участие заместитель губернатора Евгений Никора.

«Детей привлекает, в первую очередь, то, что интересно. Мы интерес ребят к производственным и промышленным штуковинам, ко всему, что светится, мигает и гудит, объединяем с пропагандой энергосбережения, бережного отношения к природе. Важно, что партнеры фестиваля помогают нам правильно подать это ребятам. Самое главное, чтобы им было интересно – вот то, чего я жду от этой смены», – прокомментировал Евгений Никора.

В работе лагеря примут участие 125 школьников 1-7 классов. В трехнедельную программу, организованную на базе мурманской гимназии №10, включены тематические конкурсы, викторины, мастер-классы, эко- и энергоуроки, экскурсии. Инициативу активно поддержали представители профильных предприятий и организаций. Так, специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведут викторину по энергобезопасности. Сотрудники филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» организуют для ребят энергоурок. Инженеры ПАО «ТГК-1» проведут экскурсию по Мурманской ТЭЦ и расскажут об особенностях энергосистемы Заполярья. В Информационном центре по атомной энергии Мурманска состоятся показы научно-популярных фильмов с интерактивным элементом, а также энерговикторина. Экоуроки проведут также сотрудники Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России. В течение всей смены в лагере будет проходить конкурс «Новая жизнь старых вещей», в рамках которого ребята смастерят полезные предметы из старых вещей.

«Это действительно будет круто, весело, здорово, интересно. Прошу вас просто слушать и слышать то, что вам будут рассказывать», – обратился Евгений Никора к воспитанникам лагеря и поздравил ребят с началом тематической смены.