В Мурманске начинает работу Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!»

Сегодня в Мурманске начинаются мероприятия VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!», организованной московским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и правительством Мурманской области.

По данным Министерства социального развития Мурманской области, на выставку-форум в Мурманск приедут представители 56 субъектов Российской Федерации, 20 муниципальных образований и 20 негосударственных организаций – всего почти 600 делегатов от Дальнего Востока до южных регионов страны.

Выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой. Здесь создается уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности – это программы фонда, программы субъектов Российской Федерации, проекты некоммерческих организаций, государственных учреждений, муниципальных образований и др. Участники смогут обменяться практикой эффективных решений в сфере поддержки детства, ознакомиться с лучшим опытом в этой сфере, с формированием и поддержкой профессиональных сообществ, межведомственных и межсекторных команд, повысить профессиональную компетентность.

К проведению форума активно подключились муниципалитеты Мурманской области. В частности, сегодня, в первый день форума, его участники посетят учреждения социального обслуживания и образовательные учреждения в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Североморске.

Выставочные экспозиции субъектов Российской Федерации, грантополучателей фонда, которые разместились в Ледовом дворце Мурманска, представляют опыт и результаты реализации софинансируемых фондом программ и проектов, работы служб детского телефона доверия, информационные материалы об участии в акциях и мероприятиях Фонда, а также другие практики программной и проектной деятельности, направленной на решение проблем детей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Деловая программа выставки-форума включает более 100 мероприятий. Это тематические пленарные сессии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, российских и международных экспертов; экспертные сессии («круглые столы», профессиональные и консультационные семинары и др.); специальную сессию от экспертов и экспертных партнёрских организаций фонда («круглые столы», мастер-классы и др.); сессию партнёров и грантополучателей фонда (мастер-классы, тренинги, семинары и др.); программу профессиональных презентаций участников выставки-форума; работу зала для демонстрации видео-презентаций и видеоматериалов участников; работу Экспертного клуба выставки-форума и др.

Торжественное открытие VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» состоится 7 сентября в 9.30 в Ледовом дворце Мурманска.