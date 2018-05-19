В Мурманске начинается капитальный ремонт теплотрасс

ПАО «Мурманская ТЭЦ» приступает к капитальному ремонту теплосетей в городе Мурманске. Первым этапом станет замена участка теплотрассы на ул. Шмидта (в районе пересечения с улицей Книповича). Работы продлятся до середины июня. На их период будет частично ограничиваться движение автотранспорта. Также энергетики приступят к замене теплосетей на улице Книповича (в районе универмага «Русь») и проспкте Ленина (в районе домов 5-7).



- В этот летний период мы запланировали большой объем капитальных ремонтов теплосетей в центре города и просим автомобилистов и жителей с пониманием отнестись к важности работ, - отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров. - Тепломагистрали отвечают за надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Мы применяем современные материалы, которые позволяют снизить теплопотери и увеличить срок службы теплосетей.



Одним из самых сложных этапов работ станет замена участка теплотрассы на улице Дзержинского. Энергетики приступят к ней с 1 июня. В соответствиии с постановлением администрации города Мурманска в ходе ремонта будут убраны зеленые насаждения в районе домов 4-6, произрастающие в охранной зоне теплосети, и частично ограничено движение транспорта.



Всего в ходе подготовки к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. в Мурманске будет заменено около 1 км теплосетей. По окончании каждого этапа работ на всех участках будет производиться благоустройство.