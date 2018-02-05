В Мурманске начинаются соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу

С 6 по 8 февраля в Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 136 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 6 муниципальных образований Мурманской области: г. Мурманска, Североморска, Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска и Кольского района.

Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4х 500 м , лыжных гонках на 50 м , 100 м , 500 м , 1 км , 3 км и в снегоступинге 25 м , 50 м , 100 м , 200 м , 400 м .

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся, а также сладкие призы.

Церемония открытия соревнований состоится 7 февраля в 14.00, старты лыжных гонок и бега на снегоступах в 14.30.