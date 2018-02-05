В Мурманске начинаются соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу
С 6 по 8 февраля в Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 136 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 6 муниципальных образований Мурманской области: г. Мурманска, Североморска, Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска и Кольского района.
Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4х
Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».
Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся, а также сладкие призы.
Церемония открытия соревнований состоится 7 февраля в 14.00, старты лыжных гонок и бега на снегоступах в 14.30.