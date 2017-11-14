В Мурманске наградили лучших управленцев в сфере ЖКХ на Северо-Западе

В Мурманске в рамках XII выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс-2017» состоялось заседание круглого стола на тему «Актуальные проблемы сбытовой деятельности в энергетической отрасли и пути их решения», организованного ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ».

На мероприятии руководители энергокомпаний совместно с представителями органов власти, управляющих компаний из Санкт-Петербурга, Республики Карелии и Мурманской области, а также экспертами отрасли обсудили самые острые и актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

«Круглый стол в рамках проекта «Образцовый управдом» проходит уже в третий раз. Мы убедились, что межрегиональный обмен опытом серьезно влияет на улучшение отношений и взаимопонимания между поставщиками ресурсов и потребителями. В совместном диалоге мы вырабатываем новые подходы к выстраиванию платежной дисциплины, перенимаем практику повышения собираемости средств, изучаем лучшие и реально работающие энергосберегающие технологии в ЖКХ, – отметил Эдуард Лисицкий, заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1». – Крайне важно, что наш проект поддерживают представители органов власти – профильных министерств и комитетов. В свою очередь мы постараемся делать его с каждым годом более разносторонним, поднимая новые злободневные темы».

В завершении круглого стола прошло вручение межрегиональной премии «Образцовый управдом» по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии.

В Санкт-Петербурге наград удостоены Наумов Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «УК Серебряные ключи», и Янусов Артем Владимирович, управляющий ТСЖ «Жуковского 28».

В Мурманской области отмечены Колесников Дмитрий Михайлович, председатель правления ТСЖ «Кольский дом 84», Радионова Татьяна Васильевна, председатель правления ЖСК «Мурманск-18», Канаев Владимир Михайлович, председатель правления ЖСК «Рыбак Заполярья» и Мастеренко Вячеслав Александрович, председатель правления ТСЖ «Карла Маркса – 61».

В Петрозаводске почетного приза удостоена Серафимова Наталья Вячеславовна, председатель ТСЖ «Онежские берега».

За высокую платежную дисциплину при оплате электроэнергии лучших управленцев также отметил филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»: 1. Пинкас Вера Архиповна, председатель правления ТСН «Русанова-1»; 2. Доставалова Ирина Викторовна, председатель правления ТСН «Копытова 34»; 3. Вандекергоф Галина Алексеевна, председатель ЖК «Эксперимент-1»; 4. Поделякина Светлана Валерьевна, председатель ТСН «Крупской 15-17»; 5. Мшенская Наталья Владимировна, председатель правления ЖСК «Мурманск-34»; 6. Мастеренко Вячеслав Александрович, председатель ТСЖ «Карла Марска-61».