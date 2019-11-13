В Мурманске наградили лучших управленцев ЖКХ

12 ноября в Мурманске в рамках ежегодной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс - 2019» Прошёл круглый стол на тему «Актуальные вопросы взаимодействия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций», организованный ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ». На мероприятии энергетики совместно с представителями органов власти, управляющих организаций Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Мурманской области и Москвы, а также экспертами отрасли обсудили вопросы выстраивания отношений на рынке жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из важных тем дискуссии стал переход на прямые договоры и разделение сфер ответственности по предоставлению коммунальных услуг и обслуживанию внутридомовых коммуникаций.

- Несмотря на большой опыт и прямых расчетов, и прямых договоров, остается ряд вопросов, которые можно решить только в диалоге ресурсников, управляющих компаний и, что очень важно, жителей. Опыт показывает, что и платежная дисциплина, и порядок в доме напрямую зависят от инициативы людей и добросовестности управленцев. Наш проект как раз направлен на постоянную дискуссию и поиск эффективных механизмов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг, тиражирование лучшего опыта управленцев жилищно-коммунальной сферы из разных регионов, - отметила начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1» Елена Михайлова.

В завершении круглого стола прошло вручение межрегиональной премии «Образцовый управдом» по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии. В Санкт-Петербурге награды удостоена председатель правления ЖСК «№ 327» Елена Кремнева. В Петрозаводске почётный приз вручён директору ООО «УК Фирма Комфорт» Павлу Старостину. В Мурманской области отмечены председатель ТСЖ «ул. Радищева, 15» Анатолий Драчук и председатель ТСН «Самойловой 12» Юлия Палеева.