В Мурманске наградили победителей конкурса детского рисунка «Эмблема Арктики» и представили издание «Красная книга Мурманской области глазами детей»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Эмблема Арктики».

Конкурс организован Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках регионального плана основных мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Всего на конкурс поступило более 140 работ от детей в возрасте от 7 до 15 лет. Победителями признаны 22 юных автора из Мурманска, Заозерска, Гаджиево и Полярного.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области – начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Людмила Сатановская поздравила победителей, вручив дипломы и памятные призы, и выразила благодарность всем ребятам, а также родителям и педагогам, которые поддерживали желание юных художников принять участие в конкурсе и оказывали им необходимую помощь.

В рамках церемонии награждения состоялась презентация печатного издания «Красная книга Мурманской области глазами детей». Книга выпущена министерством при поддержке ООО «Газпром флот» по итогам одноименного конкурса детского рисунка, состоявшегося в первой половине нынешнего года. Часть тиража издания будет передана Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для дальнейшего распространения.