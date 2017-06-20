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Мурманская область. Арктика20.06.17 14:31

В Мурманске наградили победителей конкурса «Молодёжное признание»

В Мурманске состоялась церемония награждения победителей конкурса «Молодежное признание – 2016». Конкурс призван поощрить граждан, детские и молодежные общественные объединения региона за вклад в развитие молодежной политики, создание условий для самореализации молодых жителей области, высокие достижения представителей молодежи в различных сферах деятельности.

Победители в номинациях конкурса:

в номинации «Дебют года» одержала победу Варвара Зуева – победительница Всероссийского конкурса молодёжных проектов, автор и руководитель проекта «Мой Североморск», знакомящего молодёжь с новой для Североморска и Мурманской области творческой деятельностью – мультипликацией, а также вовлекающего в рабочий процесс создания пластилиновых мультфильмов.

Номинация «Достижение года» – Молодежная сборная города Мурманска по игре в снежки по правилам «Юкигассен». Победители сезона игр 2016 года вошли в состав молодёжной сборной города Мурманска по игре в снежки по правилам «Юкигассен» и заняли 1 место на 20-м Чемпионате Северных стран по «Юкигассен» в Норвегии, 2 место на Чемпионате Европы по игре в снежки по правилам «Юкигассен» в Финляндии.

В номинации «Инициатива года» победил Совет молодёжи АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» – организация, цель которой – привлечение молодежи комбината к активному участию в жизнедеятельности предприятия и города Оленегорска, реализация эффективной молодежной политики путем продвижения законных интересов и общественно значимых идей молодых граждан. С чем совет молодежи эффективно справляется по мнению жителей не только Оленегорска, но и всей Мурманской области.

«Молодёжной организацией года» стало Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области. В более чем 500 мероприятиях и акциях регионального отделения приняли участие более 15000 человек со всей Мурманской области. Создано 17 муниципальных штабов и 2 общественных центра в образовательных организациях. В отделении состоит более 800 зарегистрированных волонтёров.

В номинации «Молодежный вектор» первой стала Александра Бирко – заместитель директора по административно-хозяйственным и общим вопросам Ковдорского политехнического колледжа, руководитель военно-патриотического клуба «Вулкан». В результате плодотворной работы Александры каждый год команда клуба «Вулкан» занимает призовые места в слётах и фестивалях, награждается дипломами за активное участие в мероприятиях патриотической направленности. Члены клуба являются постоянными участниками походов по местам боевой славы, Дней единых действий, вахт памяти, почётного караула у мемориального комплекса Защитникам советского Заполярья.

I Мурманский фестиваль уличной музыки завоевал победу в номинации «Открытие года». Фестиваль является проектом Молодёжного культурного центра «Объединение молодёжных центров». Мероприятие состоялось с целью содействия формированию духовной культуры, создания условий для самореализации и самовыражения молодёжи города Мурманска. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели – все желающие получили шанс выразить себя через музыку. Количество зрителей и участников фестиваля составило более 600 человек.

«Персоной года» был признан Святослав Ширвель – организатор семинаров по подготовке молодёжи к программам международного обмена, активный участник донорского движения Мурманской области, Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», член Совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области, с 2013 года занимается общественно полезной деятельностью на общественных началах.

Вероника Лепейко завоевала победу в номинации «Прорыв года». В ноябре 2016 года в Екатеринбурге на III Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech-2016» Вероника завоевала I место. Также Вероника является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, неоднократным победителем и призёром городских и областных соревнований, участницей Всероссийского фестиваля по художественной гимнастике «Алина».

А награду в номинации «Общественное признание» получил проект совета молодежи города Полярные Зори «Сноупарк». Его цель – создание условий для развития альтернативных видов зимнего спорта. По мнению организаторов, новая площадка даст возможность не только для активного и безопасного времяпрепровождения, но позволит расширить спектр, масштаб и формат многих спортивных мероприятий, даст возможность развития экстремальных видов спорта на сертифицированной, безопасной базе.

Организатором конкурса выступило Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

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