В Мурманске наградили работников культуры
В преддверии Дня города в Мурманске состоялась церемония вручения премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска».
Ежегодно 10 лучших писателей, художников, музыкантов и других работников культуры награждаются премией «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска», учрежденной главой муниципального образования.
В этом году лауреатами премии стали:
Титаренко Елена Вячеславовна, директор муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»;
Смирнова Елена Евгеньевна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 2»;
Гавель Валерий Владимирович, оператор общества с ограниченной ответственностью «Рек.А»;
Дмитриев Денис Михайлович, артист (кукловод) — ведущий мастер сцены государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной театр кукол»;
Анисимова Яна Александровна, методист 1 категории отдела культурно-досуговой деятельности государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»;
Ковалёва Татьяна Владимировна, заслуженный художник России, член ВТОО «Союз художников России»;
Виноградов Илья Леонидович, корреспондент по Мурманской области ФГУП «ИТАР-ТАСС», член Мурманской областной общественной организации Союз писателей России;
Журавлев Валерий Октябринович, артист драмы государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр», заслуженный артист России;
Мединский Геннадий Владимирович, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования г.Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова;
Михайлова Ольга Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования г.Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова.
Также за достижения в области культуры и искусства Почётным знаком «За вклад в развитие города Мурманска» награждены:
Бокова Светлана Александровна, креативный директор ООО «Рек.А»;
Печенева Людмила Васильевна, преподаватель муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детской театральной школы города Мурманска.