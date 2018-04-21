В Мурманске наградили самых активных добровольцев

Вчера в Мурманске наградили победителей конкурса «Доброволец Мурманска - 2018». Конкурс направлен на поддержку социальной активности молодежи и распространение успешного опыта добровольческой деятельности.

Для участников были проведены тренинги с целью выявления организаторских способностей и умения работать в команде, мастер-классы «Мастерство публичного выступления» и защита презентаций о результатах волонтерской деятельности участников.

Вручая лучшим волонтерам заслуженные дипломы и призы, депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова поблагодарила ребят за их активную жизненную позицию и пожелала и впредь не отворачиваться от бед и проблем других людей.

2018 год объявлен в России Годом добровольца. Городские власти не просто поддерживают развитие волонтерского движения, но и поощряют самых активных в этой сфере деятельности мурманчан.

- Это замечательное направление деятельности. Отрадно видеть столько добрых активных людей, которые готовы и искренне рады участвовать в жизни города: организовывать субботники, помогать землякам, уделять внимание тем, кому это действительно важно, - отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. - Мы в Совете депутатов эту работу замечаем и ценим.

На базе муниципального автономного учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров» уже несколько лет функционирует Центр развития волонтёрского движения.

- Уже более пяти лет молодежь, которая стремится заниматься добрыми делами посещает наш Центр - на сегодняшний день его услугами пользуются более ста ребят, - рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. - Впереди у нас майские праздники, где волонтеры традиционно готовятся поздравить ветеранов.

По итогам конкурса определены девять победителей. В номинации «Экологическое волонтерство» оценивалась деятельность в области защиты окружающей среды, способствование формированию экологической культуры мурманчан. Еще одной номинацией «Событийное волонтерство» отметили участие молодых людей в организации и проведении мероприятий спортивного, образовательного, социального, культурного, туристического характера с целью формирования гражданской культуры.