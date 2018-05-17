В Мурманске наградили юнармейцев

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вручил участникам мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» медали Минобороны РФ «За участие в Параде Победы 2018 года».

Участниками военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стали 40 юнармейцев — учащихся школы № 5, гимназии № 7 и Мурманского политехнического лицея. Этот Парад Победы стал для юных патриотов вторым по счету.

— Сегодня юнармейцы получают свои первые награды. Я уверен, что это событие у них останется в памяти на всю жизнь, — рассказал Андрей Сысоев. — Участие в Параде Победы в городе-герое вместе с такими воинскими частями, как наша 61-я Киркенесская бригада морской пехоты или парадный расчет недавно награжденного орденом Ушакова легендарного тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — то, чем можно гордиться.

Штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городе-герое Мурманске создан в мае 2017 года. В настоящее время в образовательных учреждениях организована деятельность 43 отрядов, в которых занимаются 733 мурманских юнармейца.

В заполярной столице военно-патриотическое воспитание молодежи находится на высоком уровне. Ребята из мурманского кадетского и юнармейского движения являются постоянными участниками патриотических мероприятий, Уроков Мужества, торжественных митингов, городской Вахты Памяти и скорби, Почетных караулов, принимают участие во Всероссийских сборах, показывают хорошие результаты на межрегиональных конкурсах и слетах.