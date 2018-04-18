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Мурманская область. Арктика18.04.18 14:37

В Мурманске наградят победителей конкурса «Мифы и легенды Мурманской области»

19 апреля в 11 часов в редакции газеты «Мурманский вестник» (г. Мурманск, пр. Кирова, 46) состоится награждение победителей конкурса литературных творческих работ «Мифы и легенды Мурманской области». Конкурс, посвященный 80-летию образования Мурманской области, проходил в регионе с 1 августа 2017 года по 6 февраля 2018 года.

Организаторами конкурса выступили Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, редакция газеты «Мурманский вестник» и государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мурман».

В конкурсе приняли участие жители Мурманской области разного возраста: самому младшему участнику 9 лет, самому старшему – 87. Всего на конкурс было предоставлено 40 работ 26 авторов. Активное участие в конкурсе приняли жители Кандалакши и Терского района.

Победителями конкурса стали:

В номинации «Мифы и легенды Кольского края»
I место – Анна Быкова, произведение «Дары Хозяйки Хибинских недр»;
II место – Татьяна Фабрициева, произведение «Дела давно минувших дней (Легенда о дедке Беломоре)»;
III место – Ольга Даль, произведение «Кандалакшская быль».

В номинации «Мифы и легенды коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов»
I место – Виктория Гумович, произведение «Сказка об олене Ирвасе»;
II место – Александр Бондарев, произведение «Айкуайвенчорр. Легенда о Спящей красавице».

В номинации «Легенды Севера» в стихах
I место – Виктория Гумович, произведение «Кола»;
II место – Вадим Сурядов, произведение «Деревеньки наши живут»;
III место – Татьяна Лесникова, произведение «Горнячок».

В номинации «Легенды Севера»
I место – Екатерина Коваленко, произведение «Сказки северного Ворона»;
II место – Татьяна Фабрициева, произведение Три камня «(баечки)»;
III место – Людмила Бей, произведение «Бажёные люди»;
III место – Янвира Московкина, произведение «Поморы – мои родственники».

В номинации «Здесь начинается Россия» в стихах
I место – Вадим Сурядов, произведение «Я вернулся»;
II место – Вадим Сурядов, произведение «Дорога к родительскому дому»;
III место – Вадим Сурядов, произведение «Моя родина».

В номинации «Здесь начинается Россия»
I место – Янвира Московкина, произведение «Святыни Терского берега Мурманской области»;
II место – Станислав Бородкин, произведение «Славлю Ковдозеро!»;
III место разделили Сергей Волков (произведение «Лесоучасток № 3 Погост») и Вадим Сурядов (произведение «Вот если бы все мужики-то с войны пришли…»).

В номинации «Кольский Север в лицах»
I место – Валерий Немкин, произведение «Слово об отце»;
II место – Станислав Бородкин, произведение «Теща»;
III место разделили Регина Медведева (произведение «Творческий путь длиной почти в полвека») и Артемий Волохов (произведение «Судьбы его простое полотно»).

Отрывки произведений и стихотворений победителей будут опубликованы в ежедневной областной газете «Мурманский вестник», а также озвучены в эфире радиостанций ГТРК «Мурман» – «Радио России – Мурманск» и «Маяк – Мурманск».

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