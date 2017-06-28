«Живую изгородь» выращивают вокруг Мурманского морского торгового портаПенсионные страдания: ПФР приостановил приём электронных заявлений о переводе пенсионных накоплений граждан от удостоверяющих центров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.06.17 10:38

В Мурманске направлено в суд уголовное дело по факту многомиллионных хищений денежных средств граждан

Об этом накануне на брифинге для областных СМИ рассказали представители УМВД России по Мурманской области и областной прокуратуры.

Заместитель начальника следственной части СУ УМВД России по Мурманской области Ирина Ерофеева рассказала, что следственной частью областного управления МВД России завершено расследование уголовного дела, возбужденного в 2014 году по факту мошенничества в особо крупном размере.

В период сентября-ноября 2014 года коммерческая организация Мурманска путем обмана привлекала граждан Российской Федерации для заключения договоров софинансирования. Основной офис располагался на территории  Мурманска, в 17 регионах России функционировали обособленные подразделения или кассы.

После банкротства организации и прекращения выплат в полицию с заявлениями о причиненном ущербе обратились потерпевшие из разных регионов России. Следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Следствием установлено, что по условиям договоров софинансирования организация брала на себя обязательства должника по погашению остальной суммы долга перед банком. Клиент после заключения договора софинансирования должен был внести  на счёт организации комиссию в размере от 18 до 24 % от общей суммы долга.

Коммерческая организация действовала как финансовая пирамида. Обязательства первых клиентов перед банками действительно были погашены, в связи с чем у следующих клиентов, подписывающих договоры софинансирования, не возникало сомнений в том, что их кредитные обязательства также будут выплачены в установленные сроки. Стоит отметить, что по сути самих договоров софинансирования граждане оставались единоличным должником перед банком, так как данные документы не подписывались третьей стороной – представителями банковских организаций.

Полицейские установили руководителя коммерческой организации – ранее не судимого 38-летнего жителя Мурманска. В феврале 2015 года он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя полгода сотрудники областного управления МВД России задержали мурманчанина в Ростовской области и доставили в Заполярье.

Как рассказала Ирина Ерофеева, органами предварительного следствия установлено, что руководитель финансовой пирамиды денежные средства, внесенные потерпевшими на счёт организации в качестве комиссии, похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 37 миллионов рублей. Всего от действий организации пострадали 257 человек.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Мурманской области Александр Чернышов отметил, что в целях возмещения ущерба следователем были арестованы счета организации. Кроме того, с помощью следователя потерпевшие обратились в судебные органы с исковыми заявлениями о возмещении причиненного им ущерба.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время руководителю коммерческой организации 1979 года рождения предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый находится под домашним арестом.

 

 

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовал: 581 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире11:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:35«Тяжелый песок». Художественный сериал, 16 серия (16+)12:30«Финишная прямая». Художественный фильм (16+)14:10Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиВ России растёт число невыездных граждан-должников1,2 млн долларов – средняя стоимость жизни россиянина-PRO ВалютуДешевеющая нефть потащит рубль за собойКурс доллара снизился почти на 12 копеек, евро – почти на 13 копеек-PRO ЭнергетикуФилиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» повысил надёжность электроснабжения населённых пунктов на юге Мурманской областиОграничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной года-PRO ЖКХНедобросовестные управляшки, берегитесь требований неустойки!Плановые отключения в Мурманске на 28 июня-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыМинфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянГосдума собирается узаконить прямые платежи по оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения