В Мурманске направлено в суд уголовное дело по факту многомиллионных хищений денежных средств граждан

Об этом накануне на брифинге для областных СМИ рассказали представители УМВД России по Мурманской области и областной прокуратуры.

Заместитель начальника следственной части СУ УМВД России по Мурманской области Ирина Ерофеева рассказала, что следственной частью областного управления МВД России завершено расследование уголовного дела, возбужденного в 2014 году по факту мошенничества в особо крупном размере.

В период сентября-ноября 2014 года коммерческая организация Мурманска путем обмана привлекала граждан Российской Федерации для заключения договоров софинансирования. Основной офис располагался на территории Мурманска, в 17 регионах России функционировали обособленные подразделения или кассы.

После банкротства организации и прекращения выплат в полицию с заявлениями о причиненном ущербе обратились потерпевшие из разных регионов России. Следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Следствием установлено, что по условиям договоров софинансирования организация брала на себя обязательства должника по погашению остальной суммы долга перед банком. Клиент после заключения договора софинансирования должен был внести на счёт организации комиссию в размере от 18 до 24 % от общей суммы долга.

Коммерческая организация действовала как финансовая пирамида. Обязательства первых клиентов перед банками действительно были погашены, в связи с чем у следующих клиентов, подписывающих договоры софинансирования, не возникало сомнений в том, что их кредитные обязательства также будут выплачены в установленные сроки. Стоит отметить, что по сути самих договоров софинансирования граждане оставались единоличным должником перед банком, так как данные документы не подписывались третьей стороной – представителями банковских организаций.

Полицейские установили руководителя коммерческой организации – ранее не судимого 38-летнего жителя Мурманска. В феврале 2015 года он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя полгода сотрудники областного управления МВД России задержали мурманчанина в Ростовской области и доставили в Заполярье.

Как рассказала Ирина Ерофеева, органами предварительного следствия установлено, что руководитель финансовой пирамиды денежные средства, внесенные потерпевшими на счёт организации в качестве комиссии, похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 37 миллионов рублей. Всего от действий организации пострадали 257 человек.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Мурманской области Александр Чернышов отметил, что в целях возмещения ущерба следователем были арестованы счета организации. Кроме того, с помощью следователя потерпевшие обратились в судебные органы с исковыми заявлениями о возмещении причиненного им ущерба.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время руководителю коммерческой организации 1979 года рождения предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый находится под домашним арестом.