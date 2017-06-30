В Мурманске направлено в суд уголовное дело, возбужденное в связи с вымогательством у предпринимателя 4 млн рублей

Заместителем прокурора Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая С-на, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что С-ин в период времени с 29 марта по 17 декабря 2016 года требовал от одного из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Мурманска, передачи ему принадлежащих потерпевшему денежных средств в сумме 4 млн рублей. При этом С-ин угрожал применением насилия в отношении потерпевшего и его семьи, в случае невыполнения последним указанных незаконных требований.

17 декабря прошлого года С-ин был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем, его преступные действия были пресечены.

Сегодня уголовное дело по обвинению С-на направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г.Мурманска.