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Мурманская область. Арктика05.02.20 07:15

В Мурманске народные контролеры нашли нарушения в магазине торговой сети

Поводом для проведения общественного мониторинга стали жалобы покупателей на работу торговой точки.

В Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» вчера  состоялся общественный рейд в магазин региональной торговой сети, расположенный на проспекте Ленина.

Общественный мониторинг в торговой точке проводился на основании обращений покупателей, поступивших в Региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» в Мурманской области. В том числе жители жаловались на то, что в магазине есть товары без ценников, ценники не соответствуют цене в чеке, на кассе не сдают сдачу.

В ходе рейда жалобы жителей частично подтвердились, кроме того были обнаружены и другие нарушения.

Член регионального общественного совета проекта «Единой России» «Народный контроль» Тамара Ветренко обратила внимание на то, что у некоторых видов куриных яиц ценники отсутствуют. «Рядом стоят два вида яиц: на один вид ценник есть, на второй – отсутствует, - сказала народный контролер. – Как покупатель может понять, в какую цену этот товар?».

Директор ООО «Мурман-тест», член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Алла Лузько указала работникам торговли на несоблюдение температурного режима в морозильных камерах.

«Должно быть не более -18, а у вас температура выше, - сказала она. – Кроме того, по наличию снежной «шубы» на товаре ясно, что эта продукция размораживалась».

Руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин пролистал Книгу жалоб и предложений. Она также пестрит негативными высказываниями, темы все те же – нет ценников, ценники не соответствуют цене на товар.

«В целом магазин оставляет очень хорошее впечатлением, - подвел итог Шадрин. – Здесь чисто, уютно, просторно, большой ассортимент товаров, причём в том числе широко представлена продукция, произведенная в Мурманской области. Обидно, что все это хорошее впечатление портится от таких, в принципе, легко устраняемых нарушений. Однако очень важно, что руководство торговой точки с большим вниманием отнеслось к визиту общественных контролеров и заверило нас, что в кратчайшие сроки постарается устранить недоработки. А мы обязательно вернёмся сюда с повторным рейдом, чтобы проверить, как работники торговли держат свое слово».

 

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