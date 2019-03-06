В Мурманске «Народный контроль» выявил нарушения в торговой сети

В Мурманской области продолжается общественный мониторинг предприятий торговли в рамках партпроекта «Народный контроль». На этот раз общественные контролеры посетили магазин федеральной торговой сети. Главная цель визита: мониторинг продуктов, используемых для приготовления блинов – главного блюда Масленицы. Поэтому в первую очередь общественники направились в отдел, где продается молочная продукция.

«В целом, именно по этой продукции – претензий нет, - рассказала член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Тамара Ветренко. – Просрочки мы не нашли: молоко, сметана, другие молочные продукты, а также яйца – все свежие. Зато есть вопросы по плодоовощной продукции – набрали полную тележку овощей и фруктов с гнильцой.

Серьёзные претензии у общественников были и к тем продуктам, которые традиционно подают на стол вместе с блинами. Например, к икре: на банках отсутствовала необходимая маркировка.

«Данная икра выпущена в период действия технического регламента на рыбопродукцию, и её соответствие требованиям регламента должно быть подтверждено специальным знаком, - отметила член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль» Алла Лузько. - Данного знака нет. Более того, в магазине в наличии не оказалось и документов, из которых можно было узнать о легальности этого продукта. На упаковке написано, что икра дальневосточная, но произведена она при этом в Подмосковье. В общем, на мой взгляд, данная продукция не должна была поступать на реализацию».

Член общественного совета партпроекта «Народный контроль» Антон Набатов, подчеркнул, что в магазине были обнаружены просроченные хлебобулочные изделия.

«Таких изделий примерно 20 процентов», - сказал он.

«Мы пришли сегодня в этот магазин по жалобам граждан, - отметил, подводя итог мероприятия общественного контроля, руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин. – Видимо, обращались не только в Партию, потому что в данной торговой точке несколько дней назад сменилось руководство. Улучшения есть – мы не нашли многого из того, на что жаловались жители. Но и недочетов пока тоже хватает. Особенно хотелось бы обратить внимание руководства на два момента. Первый: пожарный выход заставлен стеллажами с пустыми коробками – это недопустимо. И второй: необходимо соблюдать правила товарного соседства. По моему мнению, неправильно, что в торговой точке рядом расположены прилавки с детским питанием и бытовой химией».и мы изложили руководству торговой точки, - заключил Шадрин. - В ближайшее время в магазине пройдет повторный рейд. Надеемся, что к тому моменту все нарушения будут устранены».