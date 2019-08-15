В Мурманске наводят порядок во дворах

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска проверили ход капитального ремонта дворовой территории домов №№ 68, 70 по просп. Ленина, № 1 по ул. Самойловой. Работы ведутся в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Уже идут работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, затем настанет очередь проезжей части. Скоро здесь установят урны и скамейки, будет отремонтирована контейнерная площадка, появится детский игровой комплекс, качалка-балансир и песочница.

– Очень важен всесторонний контроль – и депутатов, и заказчика, и самих жильцов. Эта практика мотивирует подрядные организации не только на более качественную работу, но и на оперативное исправление недочетов, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Программа «Формирование современной городской среды» позволяет понять, насколько велика роль собственника в благоустройстве придомовой территории.

– С каждым годом количество желающих принять участие в программе только увеличивается. Мурманчане начинают более ответственно относиться к общедомовой собственности – становятся настоящими хозяевами своих дворов. Именно жильцы являются инициаторами изменений, участвуют в обсуждении проекта и решают, как должна выглядеть территория возле дома, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Таран.