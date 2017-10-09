В Мурманске ночью горели автомобили

Ночью 9 октября пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали возгорания автомобилей в Мурманске.

В 00 часов 02 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Невского, 81. В результате пожара сгорел подкрылок переднего левого колеса ГАЗ 3110. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (7 человек личного состава, 2 единицы техники).

А в 4 часа 34 минуты поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, 17. В результате пожара выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, закопчен салон Suzuki Grand Vitara. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (7 человек личного состава, 2 единицы техники).

Причины пожаров устанавливаются.