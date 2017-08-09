В Мурманске ночью грабители со стажем отняли у пенсионера куртку, мобильный телефон и документы

В полицию за помощью обратился 52-летний житель Мурманска с заявлением о совершенном в отношении него корыстно-насильственном преступлении. Пенсионер рассказал полицейским, что ночью возле одного из домов по проспекту Кольскому на него напали двое неизвестных. Мужчина возвращался домой, когда с ним без повода попыталась заговорить пара молодых людей. Они создали конфликтную ситуацию и избили потерпевшего. Применив физическое насилие, злоумышленники заставили пострадавшего гражданина передать им имущество на сумму свыше 8 тысяч рублей. Грабители забрали у него куртку, мобильный телефон, две связки ключей, а также документы.

Потерпевший смог описать злоумышленников. Их приметы были переданы нарядам патрульно-постовой службы и проверены по специализированным базам данных. Оперативники также изъяли записи с уличной камеры видеонаблюдения, расположенной рядом с местом происшествия.

Оперативниками было установлено, что грабеж могли совершить мурманчанин 1991 года рождения и житель посёлка Кильдинстрой 1990 года рождения. Оба молодых человека уже были ранее судимы, причём один из них - за грабёж и разбойное нападение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску подозреваемые были задержаны, доставлены в дежурную часть и полностью изобличены. Похищенное имущество злоумышленники успели продать, деньги потратить на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.