В Мурманске ночью ограничат движение всех видов транспорта на Кольском проспекте

В Мурманске в связи с проведением работ по устройству теплосети планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части на пересечении Кольского проспекта, улицы Щербакова и улицы Шевченко в южном направлении с 1.00 до 3.00 29 июня;

– по ½ проезжей части на пересечении Кольского проспекта, улицы Щербакова и улицы Шевченко в северном направлении с 3.00 до 5.40 29 июня;

– по ½ проезжей части на пересечении Кольского проспекта, улицы Щербакова и улицы Шевченко в южном направлении с 1.00 до 5.40 30 июня;

– по ½ проезжей части на пересечении Кольского проспекта, улицы Щербакова и улицы Шевченко в северном направлении с 1.00 до 5.40 1 июля;