В Мурманске ночью пожарные тушили автомобиль, а днем - квартиру в пятиэтажке

29 апреля в 02.36 пожарное подразделение (7 человек личного состава и 2 единицы техники), получив сигнал о возгорании автомобиля, выехало по адресу: г. Мурманск, ул. Кильдинская, дом 9. В результате пожара сгорела левая передняя пластиковая защита крыла и обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля.

А в 11.25 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10/2. В результате пожара обгорела боковая спинка кровати и сгорели постельные принадлежности, вся комната закопчена, разобрана стена со смежной комнатой. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.