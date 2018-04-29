Мурманская область. Арктика29.04.18 18:00
В Мурманске ночью пожарные тушили автомобиль, а днем - квартиру в пятиэтажке
29 апреля в 02.36 пожарное подразделение (7 человек личного состава и 2 единицы техники), получив сигнал о возгорании автомобиля, выехало по адресу: г. Мурманск, ул. Кильдинская, дом 9. В результате пожара сгорела левая передняя пластиковая защита крыла и обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля.
А в 11.25 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10/2. В результате пожара обгорела боковая спинка кровати и сгорели постельные принадлежности, вся комната закопчена, разобрана стена со смежной комнатой. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.
Причины пожаров устанавливаются.
Комментарии
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Known
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Katrin
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