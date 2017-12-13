В Мурманске ночью спасали людей из горящего дома

Прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска по указанию прокурора области Василия Щербакова организована проверка по факту возгорания жилого дома, расположенного по ул. Бредова, 21 в Мурманске.

Установлено, что возгорание деревянного жилого двухэтажного дома произошло 13 декабря в 3 часа 18 минут. В 5 часов 15 минут произошло обрушение кровли, в 5 часов 30 минут пожар локализован.

В настоящее время все находящиеся в жилом доме люди эвакуированы. Всего эвакуировано 14 человек. Приняты меры по их размещению среди близких родственников, а также в помещениях маневренного фонда.

Пострадало 3 человека: 1 ребёнок (возраст 15 лет, травма позвоночника) доставлен в детскую городскую больницу г.Мурманска; 1 женщина 64 лет (отравление угарным газом) доставлена в ГОБУЗ Мурманскую объединенную медсанчасть «Севрыба»; 1 пострадавший обслужен амбулаторно. Причина возгорания до настоящего времени устанавливается.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности органов местного самоуправления и контролирующих органов.

Скорейшее установление причин произошедшего, надлежащая помощь жильцам дома, устранение последствий находится на особом контроле прокуратуры области.