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Мурманская область. Арктика18.10.18 10:40

В Мурманске обсудили меры социальной поддержки семей с детьми

Под председательством первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой состоялся «круглый стол» на тему «Меры социальной поддержки семей с детьми».

Цель мероприятия - информирование семей о возможности получения государственной поддержки при рождении и воспитании детей. Меры социальной поддержки носят заявительный характер и предоставляются на основании обращения и необходимых документов.

«Информированность граждан не может и не должна быть результатом случайности - фрагментарных, отрывочных знаний от друзей, знакомых, от посторонних людей. Правовая информированность образует правовую грамотность граждан. Эта работа системная, планомерная. Так, нашим ведомством и подведомственными учреждениями организуются встречи с населением, тематические приемы, в том числе высших должностных лиц, проводится работа с общественными организациями, используется ресурс СМИ», - отметила Светлана Виденеева.

Семьям с детьми предоставляются 18 видов социальной поддержки: 7 - за счет федерального бюджета и 11 - за счет регионального бюджета.

В 2018 году центры социальной поддержки приступили к реализации двух новых выплат при рождении первого ребенка: с января - федеральной и с июля - региональной. За счет федерального бюджета выплата в размере 15 048 рублей предоставляется семье, если ее доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения - 22 777,5 рубля.

Региональное ежемесячное пособие в размере 14000 рублей предоставляется женщине, родившей первого ребенка в возрасте до 26 лет.

В работе «круглого стола» приняли участие как молодые мамы, родившие первого ребенка, так и многодетные. Молодые и многодетные мамы отметили, что оказываемая поддержка очень существенна для их семей. Однако у многодетных семей есть вопросы, имеющие федеральную сферу влияния: оплата дороги в отпуск, расширение направления для использования федерального материнского (семейного) капитала - оплата дорогостоящих медицинских услуг маме.

«Что касается региональной повестки - много вопросов поступает от семей о предоставлении земельных участков: отсутствие инфраструктуры, непригодные участки. В настоящее время создана межведомственная рабочая группа для разработки вариантов альтернативных решений, предусматривающих возможность предоставления взамен земельного участка других мер социальной поддержки. Решение рабочей группы будет доведено до общественности», - сказала Светлана Виденеева.

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