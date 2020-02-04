В Мурманске обсудили проект благоустройства домика «моржей»

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретились с представителями общественной организации «Морж», чтобы обсудить модернизацию инфраструктуры для занятий зимним плаванием и закаливанием на территории Семёновского озера.

– Мурманск имеет свои традиции в таком экстремальном виде состязаний как зимнее плавание. Оздоровительные занятия и закаливание пользуются большой популярностью у мурманчан, в том числе и благодаря тому, что в городе есть домик «моржей», – рассказал Андрей Сысоев. – Назрела необходимость в его модернизации. Это связано с тем, что на территории объекта отсутствуют системы наружного освещения и видеонаблюдения. Имеющийся проезд к домику сейчас затруднителен из-за непростого рельефа местности, автопарковка на территории отсутствует.

– Очень важно, чтобы новый Домик стал для любителей закаливания удобным и комфортным, – отметил Евгений Никора. – В ближайшее время мы приступим к проектированию этого объекта. В планах благоустройства нового здания и прилегающей территории учтены все современные требования безопасности и комфорта. Имеющийся домик «моржей» будет сохранен, им смогут пользоваться все желающие.