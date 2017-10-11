В Мурманске обсудили вопросы безопасности велосипедистов

Накануне в областном управлении ГИБДД прошел круглый стол «Мир без ДТП». Инициаторами его проведения выступили ОБ ДПС ГИБДД по Мурманску совместно с институтом развития образования Мурманской области. На мероприятии присутствовали представители велоклуба «НордБайк» и «Белый медвежонок», детского объединения «Союз юных мурманчан», участники отрядов ЮИД, кадеты, учащиеся и педагоги школ и г. Мурманска.

Участники мероприятия отметили, что в год экологии, объявленный в России, особенно актуальным является экологичность и безопасность средств передвижения.

Интерес присутствующих вызвал рассказ председателя МООО японской культуры «Япония в Мурманске» Фукусимы Руми о велосипедисте-путешественнике Харухиша Ватанабе, проехавшем на своем двухколесном транспорте почти весь мир и погибшем в ДТП в Мурманской области несколько лет назад. Была представлена презентация книги по дневникам путешественника и его фото. Бурное обсуждение вызвало мнение докладчика о разнице в водительском менталитете Японии и России.

Оживленным и познавательным стало выступление представителя мурманских велоклубов, которая рассказала ребятам не только о видах велосипедов, типах экипировки, но и предоставила возможность наглядного дефиле в защитной одежде. Были озвучены критерии подбора и правила фиксации экипировки.

Также участники круглого стола обсудили правила выбора велосипеда для детей – подбор высоты, веса и другие важные аспекты выбора «двухколесного» друга.

Инспектор ОБ ДПС напомнила взрослым и детям о правилах для водителей данного вида транспорта, показав несколько видеороликов ДТП с участием велосипедистов. Вместе с дорожными полицейскими участники мероприятия разобрали сложные дорожные ситуации и пришли к выводу, что перед началом велопрогулок стоит серьезно изучить правила дорожного движения и не пренебрегать спецзащитой.

Так как современный велотранспорт позволяет кататься круглый год, особое внимание на круглом столе было уделено светоотражателям, катафотам и фонарям. Это особенно актуально в условиях приближающейся полярной ночи, отметили сотрудники ГИБДД.

В завершение мероприятия ЮИДовцам были вручены волонтерские сертификаты, а представителям образовательные учреждений города - памятки по велосипедной безопасности для проведения занятий в школах города Мурманска.