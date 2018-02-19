В Мурманске обсудили вопросы издания тактильных книг для людей с проблемами зрения

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялся межрегиональный вебинар «Партнерское взаимодействие – путь к успеху: издательская деятельность в специальной библиотеке».

В вебинаре приняли участие специалисты Мурманска, Апатитов, Североморска, Кольского района и Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. Поприветствовала участников заместитель директора Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих Татьяна Николаевна Серова.

Представители Санкт-Петербурга рассказали о новых технологических решениях в издательской деятельности. Особое внимание уделяется вопросам создания и реставрации тактильных книг, которые доступны для детей с любой остротой зрения.

О значимости тактильной книги в формировании познавательной и эмоциональной сферы ребенка с нарушением зрения рассказали партнеры Мурманской специальной библиотеки - учителя-дефектологи, воспитатели из Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, Минькинской коррекционной школы-интерната, педагоги дошкольных образовательных учреждений №№ 104, 72, 82, 122, 156 г. Мурманска, № 59 г.Апатиты, № 47 Североморска, № 47 г.Колы.

Библиотекари Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих затронули проблемы воспроизведения актуальных изданий краеведческого содержания в специальных форматах, продемонстрировали тактильные книги, изданные библиотекой.

Участники вебинара отметили важность и необходимость партнерского взаимодействия в издании книг для людей с проблемами зрения.