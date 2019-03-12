В Мурманске обсудят вопросы сотрудничества с Исландией

В марте столицу Заполярья посетит с деловым визитом делегация Республики Исландия, возглавляемая чрезвычайным и полномочным Послом госпожой Берглинд Асгейрсдоттир.

19 марта представители делегации примут участие в мероприятиях VI Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

20 марта в Мурманске пройдёт деловой день Исландии, в рамках которого в конгресс-отеле «Меридиан» состоится «круглый стол» на тему «Исландия и Россия. Укрепление сотрудничества в области создания эффективной рыбопромысловой отрасли: ожидаемые перспективы и реализованные достижения». В нем примут участие представители исландских компаний – основных поставщиков технологических решений для рыбной отрасли, а также члены профильного делового сообщества Мурманской области.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области.