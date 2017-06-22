В Мурманске официально состоялось новоселье диппредставительства Финляндии

По поручению губернатора Мурманской области заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в церемонии открытия нового здания Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Григорий Стратий подчеркнул, что между Мурманской областью и регионами Финляндии сложилась особая атмосфера доверия и взаимопонимания, и задача регионального правительства заключается в ее сохранении, в том числе посредством создания условий для расширения официальных, культурных и деловых связей. Государственный секретарь МИД Финляндии Петер Стенлунд отметил, что слаженная работа по строительству здания самой северной дипмиссии страны Суоми символизирует взаимную заинтересованность и готовность к сотрудничеству российских и финских партнеров.

Теперь диппредставительство располагается по адресу: г.Мурманск, ул.Заводская, 2.