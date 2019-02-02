В Мурманске ограничат движение всех видов транспорта по улице Траловой

В Мурманске в связи с переносом сроков производства работ по прокладке водопровода планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Траловой (в районе дома № 43) в восточном направлении - с 8 часов 5 февраля до 20 часов 12 февраля;

– по ½ проезжей части улицы Траловой (в районе дома № 43) в южном направлении - с 8 часов 25 февраля до 20 часов 2 марта;

– по ½ проезжей части улицы Траловой (в районе дома № 47а) в северном направлении - с 8 часов 4 марта до 20 часов 9 марта.