Мурманская область. Арктика02.02.19 08:20
В Мурманске ограничат движение всех видов транспорта по улице Траловой
В Мурманске в связи с переносом сроков производства работ по прокладке водопровода планируется ограничить движение всех видов транспорта:
– по ½ проезжей части улицы Траловой (в районе дома № 43) в восточном направлении - с 8 часов 5 февраля до 20 часов 12 февраля;
– по ½ проезжей части улицы Траловой (в районе дома № 43) в южном направлении - с 8 часов 25 февраля до 20 часов 2 марта;
– по ½ проезжей части улицы Траловой (в районе дома № 47а) в северном направлении - с 8 часов 4 марта до 20 часов 9 марта.
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