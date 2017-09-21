В Мурманске ограничивается движение всех видов транспорта на ул.: Фрунзе, Генералова и Советской

В Мурманске в связи с переносом сроков производства работ по прокладке кабельной канализации будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Фрунзе в районе дома №21/4 в северном направлении с 8 часов 25 сентября до 20 часов 30 сентября;

– по ½ проезжей части улицы Фрунзе в районе дома №21/4 в южном направлении с 8 часов 1 октября до 20 часов 7 октября;

– на 14 метров по ширине проезжей части улицы Генералова в районе дома № 12, в западном направлении с 8 часов 20 октября до 22 часов 22 октября;

– на 11,5 метров по ширине проезжей части улицы Генералова в районе дома № 12 в восточном направлении с 8 часов 23 октября до 20 часов 25 октября;

– на 2,5 метра по ширине проезжей части улицы Советской в южном направлении и по ½ проезжей части улицы Декабристов в районе дома № 21 по улице Советской в западном направлении с 8 часов 26 октября до 20 часов 28 октября;

– на 2,5 метра по ширине проезжей части улицы Советской в южном направлении и по ½ проезжей части улицы Декабристов в районе дома № 23 по улице Советской в восточном направлении с 8 часов 29 октября до 20 часов 1 ноября;

– на 2,5 метра по ширине проезжей части улицы Советской в районе дома № 23 в южном направлении с 8 часов 2 ноября до 20 часов 14 ноября.