Мурманская область. Арктика15.08.19 14:46
В Мурманске ограничивается движение всех видов транспорта по Кольскому проспекту
В Мурманске в связи с проведением работ по капитальному ремонту разделительной полосы планируется ограничить движение всех видов транспорта участками по пятьдесят метров по первой полосе от осевой линии проезжей части проспекта Кольского от переулка Якорного до дома № 228 по проспекту Кольскому в северном и южном направлениях - с 8 часов 19 августа до 20 часов 10 декабря.
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