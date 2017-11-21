В Мурманске около причала горит судно

Как стало известно нашей редакции, около третьего причала судоремонтного завода (южнее морского вокзала Мурманска) горит судно. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют очаг возгорания.

По данным регинального портнадзора, ЧП произошло на траулере «Одиссей-1» из Петропавловска-Камчатского.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 21 ноября в 9.20 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в судне, находящегося в доке СРЗ ММФ. При производстве огневых работ произошло возгорание. От МЧС в ликвидации пожара принимают 36 человек личного состава, 10 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.