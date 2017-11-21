Мурманская область. Арктика21.11.17 10:12
В Мурманске около причала горит судно
Как стало известно нашей редакции, около третьего причала судоремонтного завода (южнее морского вокзала Мурманска) горит судно. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют очаг возгорания.
По данным регинального портнадзора, ЧП произошло на траулере «Одиссей-1» из Петропавловска-Камчатского.
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 21 ноября в 9.20 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в судне, находящегося в доке СРЗ ММФ. При производстве огневых работ произошло возгорание. От МЧС в ликвидации пожара принимают 36 человек личного состава, 10 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 139 человек
-
Последние комментарии
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Раньше работал в порту
20.11.17 11:07
Когда в рыбном порту работников управления мордой в пол клали во время захвата нефтебазы, когда юристам порта угрожали и приказывали рот на суде не открывать, - это никого не волновало. А сейчас эти з
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники
-Скоро в эфире15:00«Миллионеры на льду». Документальный фильм (12+)15:40«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиЗа последние три года реальные доходы населения в России упали на 10%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 15 копеек, а доллара – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуГарантирующий поставщик электроэнергии продолжает угрожать рубильником потребителям услуг-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов