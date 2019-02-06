Мурманская область. Арктика06.02.19 11:14
В Мурманске около школы № 43 прорвало водопровод. Занятия отменены
5 февраля на улице Книповича, на территории МБОУ г.Мурманска СОШ № 43 произошёл прорыв водопровода на сети ГОУП «Мурманскводоканал». В 23.15 вода перекрыта. В данный момент ведутся ремонтные работы.
Занятия в школе отменены. Вернуться в классы дети смогут после устранения аварии и проведения анализа воды на соответствие микробиологическим показателям.
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