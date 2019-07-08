В Мурманске оперативниками установлены 8 квартир, в которых оказывались интимные услуги

Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке ОМОН Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией на территории областного центра.

Установлено, что в период с января 2013 года по июнь 2019 года неустановленные лица, в составе группы с целью личного обогащения организовали притон для организации занятия проституцией.

Для реализации своих противоправных действий участники незаконного бизнеса подобрали помещения для занятия проституцией, расположенные в Октябрьском и Первомайском округе города Мурманска, осуществили подбор женщин с разных регионов РФ и стран Ближнего Зарубежья.

При помощи сети Интернет подозреваемые размещали рекламные объявления о своей деятельности, а также принимали заказы от клиентов, разъясняя стоимость и условия оказания услуг.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками установлены 8 квартир, в которых оказывались интимные услуги. Также задержаны организатор и двое участников группы, которые выполняли роль диспетчеров.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе обысков изъяты денежные средства в размере 1 миллиона рублей, мобильные телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, наркотические средства (амфетамин), а также тетради с записями «теневых учетов».

Судом в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.